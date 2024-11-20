Митрофанов не считает наказание Безбородова чрезмерным: «Он получил такие санкции исключительно за обман»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии «СЭ» поделился мнением о дискавлификации арбитра Владислава Безбородова.

Ранее судья был отстранен от работы на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Жестокое наказание? Не считаю, что слово «жестоко» является правильным. В этой ситуации надо понимать, что комиссия принимала решение в соответствии с той практикой, которая сложилась. Павел Юрьевич (Каманцев — Прим. «СЭ») уже комментировал.

Все достаточно просто: было допущено дисциплинарное нарушение, за которое господина Безбородова собирались привлечь к ответственности. В ходе расследования он преднамеренно ввел комиссию в заблуждение, сославшись на то, что данные сообщения не публиковались им и не публиковались с его аккаунта, что тоже важно. Он в принципе отрицал, что это его аккаунт. В ходе расследования было технически установлено, что это его телефонный номер», — сказал Митрофанов «СЭ».

Также генеральный секретарь РФС рассказал, каким могло быть наказание арбитра, если бы он не пытался обмануть комиссию.

«Санкции в виде отстранения и выведения из списка до конца сезона он получил исключительно за обман комиссии. В противном случае получил бы пару матчей за само правонарушение. Спрашивал ли я у Каманцева, почему сообщения от 2021 года всплыли лишь сейчас? Нет», — добавил Митрофанов.

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.