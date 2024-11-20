Митрофанов не считает наказание Безбородова чрезмерным: «Он получил такие санкции исключительно за обман»

Судейство
Сегодня, 16:15
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии «СЭ» поделился мнением о дискавлификации арбитра Владислава Безбородова.
Ранее судья был отстранен от работы на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.
«Жестокое наказание? Не считаю, что слово «жестоко» является правильным. В этой ситуации надо понимать, что комиссия принимала решение в соответствии с той практикой, которая сложилась. Павел Юрьевич (Каманцев — Прим. «СЭ») уже комментировал.
Все достаточно просто: было допущено дисциплинарное нарушение, за которое господина Безбородова собирались привлечь к ответственности. В ходе расследования он преднамеренно ввел комиссию в заблуждение, сославшись на то, что данные сообщения не публиковались им и не публиковались с его аккаунта, что тоже важно. Он в принципе отрицал, что это его аккаунт. В ходе расследования было технически установлено, что это его телефонный номер», — сказал Митрофанов «СЭ».
Также генеральный секретарь РФС рассказал, каким могло быть наказание арбитра, если бы он не пытался обмануть комиссию.
«Санкции в виде отстранения и выведения из списка до конца сезона он получил исключительно за обман комиссии. В противном случае получил бы пару матчей за само правонарушение. Спрашивал ли я у Каманцева, почему сообщения от 2021 года всплыли лишь сейчас? Нет», — добавил Митрофанов.
В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.
Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)