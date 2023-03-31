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Сегодня, 18:52

Митрофанов: «В УЕФА нам сказали: «Коллеги, не уходите»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, почему переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) не был осуществлен.

«Если бы мы в конце прошлого года подали заявку о выходе из УЕФА, у них не было бы другого варианта, кроме как отпустить нас 1 июля. Тогда нас УЕФА мотивировала словами: «Коллеги, мы постараемся создать систему и поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям. Не торопитесь. Не уходите». Мы с этим согласились и предложили создать рабочую группу», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-sekretar-rfs-v-uefa-nam-skazali-kollegi-ne-uhodite/
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