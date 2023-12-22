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Сегодня, 22:14

Митрофанов высказался о том, когда РФС выйдет с инициативой строительства стадионов с крышей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, когда организация выйдет с инициативой строительства стадионов с крышей или достройки крыш на уже существующих аренах.

«РФС на самом деле несколько лет на это обращал внимание, в том числе и по инициативе Сергея Николаевича Галицкого. Общались с владельцами «Торпедо», но они не были готовы тогда это обсуждать. Что касается нынешних стадионов, то создание стационарных крыш не всегда возможно. Как только кто-то из клубов проработает проект и финансовую модель, мы постараемся и государство убедить в необходимости субсидировать данную работу, и сами постараемся помочь. Изменять регламентные нормы в сторону обязательного строительства через несколько лет крыши — не думаю, что это правильно», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-stroitel-stva-stadionov-s-kry-shej-rfs-uzhe-obrashhal-na-e-to-vnimanie/
Футбол
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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