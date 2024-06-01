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Сегодня, 15:45

Митрофанов заявил, что РПЛ не предлагала РФС сократить число стыковых матчей

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уменьшении количества стыковых матчей.

«Возможно, этот кто-то где-то обсуждает, но тема никем не выносился на уровень лиги. Ни РПЛ, ни первая лига не обращались в РФС с предложением этот вопрос обсудить. Всегда обидно, когда вылетают хорошие команды, у нас плохих в РПЛ, на мой взгляд, нет. Тем более, — команды с отличными стадионами. А если их будет четыре, учитывая результаты первых двух стыковок матчей, то не просто обидно, а близко к катастрофе с точки зрения сиюминутного результата.

Поэтому вопрос, наверное, естественным образом возникает. В то же самое время, давайте вспомним логику, из-за которой ввели стыковые матчи. Они появилсь для того, чтобы до последнего тура не было так называемого «болота», которому наплевать на результаты игр в конце сезона. Чтобы все боролись до конца, и не было каких-то непонятных и подозрительных встреч, каких сейчас нет в российском футболе", — сказал Митрофанов «СЭ».

Генеральный секретарь РФС подчеркнул, что существует большое количество аргументов как «за», так и «против» изменения числа стыковых матчей.

«Да, мы сейчас не участвуем в европейских соревнованиях. Но, с другой стороны, есть и иные финансовые результаты лиги, каждое место стоит разных денег. Есть достаточно большое количество клубов из Первой лиги, которые своей игрой доказывают, что они готовы к повышению в классе, или, по крайней мере, заслуживают такого шанса. Поэтому аргументов как за, так и против стыковых матчей, может быть очень много. Но для того, чтобы их обсуждать, нужна детальная проработка и инициатива к этому обсуждению. Пока, кроме, может быть, части клубов, которые в этом прямо заинтересованы, такого обсуждения не существует», — добавил Митрофанов.

Ранее появилась инормации, что клубы РПЛ могут обсудить изменение системы обмена командами между лигами. Количество стыковых матчей может быть сокращено вдвое.

В&nbsp;РПЛ могут обсудить изменение формата стыковых матчей. Стыковые матчи в РПЛ — гениальное решение. Их ни в коем случае нельзя урезать
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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