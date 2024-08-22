Митрофанов заявил, что судейские скандалы испортили впечатление от старта РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что работа по совершенствованию действий арбитров в РПЛ будет продолжена.

«Над повышением качества судейства никогда нельзя переставать работать. Игра меняется, становится более динамичной, поэтому и требования к нашим судьям растут. Мы видим, что используется огромное количество камер. Хотим, чтобы судейство соответствовало. Сейчас неплохо была проведена предсезонная подготовка судей, но несколько скандалов, связанных с судейством, испортили общее впечатление от старта. Мы с коллегами из судейского комитета планируем в ближайшее время провести короткий судейский сбор, чтобы выработать единые трактовки», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Претензии к работе судей в новом сезоне возникали у ЦСКА, «Зенита», махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга».