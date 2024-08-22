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Сегодня, 14:58

Митрофанов заявил, что судейские скандалы испортили впечатление от старта РПЛ

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что работа по совершенствованию действий арбитров в РПЛ будет продолжена.

«Над повышением качества судейства никогда нельзя переставать работать. Игра меняется, становится более динамичной, поэтому и требования к нашим судьям растут. Мы видим, что используется огромное количество камер. Хотим, чтобы судейство соответствовало. Сейчас неплохо была проведена предсезонная подготовка судей, но несколько скандалов, связанных с судейством, испортили общее впечатление от старта. Мы с коллегами из судейского комитета планируем в ближайшее время провести короткий судейский сбор, чтобы выработать единые трактовки», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Претензии к работе судей в новом сезоне возникали у ЦСКА, «Зенита», махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Максим Митрофанов
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