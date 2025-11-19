Видео
19 ноября, 18:37

Митрофанов: «Засилия легионеров в РПЛ нет. У нас не более 5 процентов иностранцев во всем профессиональном футболе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не считает, что в российском футболе наблюдается чрезмерное количество зарубежных игроков.

«Всего у нас не более 5 процентов легионеров во всем профессиональном футболе. Что, у нас есть засилие? Нет, засилия нет», — цитирует Митрофанова matchtv.ru.

Также Митрофанов отметил, что среди иностранцев, выступающих в РПЛ, есть игроки сборной Бразилии. В 2025 году за нее играли три футболиста «Зенита»: Дуглас Сантос, Луис Энрике и Жерсон, который в последний раз вызывался в национальную команду до перехода в российский клуб.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» должен прийти новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Источник: matchtv.ru
34

  • DemolisherAjax

    «Засилия легионеров в РПЛ нет." Есть засилье д**илов на руководящих постах,вроде этого Винни Пуха на фото :)

    19.11.2025

  • serZheo

    О как можно статистикой жонглировать.)) То-то Спартак не может отрядить ни одного человека в сборную. )) То-то россияне там не забивают. А почему россияне не забивают за Спартак и не играют за сборную? Там же легионеров всего 5 %. Кто же там забивает? Святой дух? Загадка... Один вопрос... Он кому пытается очки втереть? Количество легионеров в футболе интересует только болельщиков, а болельщики прекрасно понимают о каких цифрах идет речь. Вот зачем нам парить мозг, я не понимаю...

    19.11.2025

  • Millwall82

    проблема в том, что ты никогда и за никого не болел (не надо пиздеть, что болел/болеешь). Ты просто заказной бот отрабатывающий заказ. И всегда им был.

    19.11.2025

  • Марко Петкович

    Легов у нас чрезмерное количество, нужно ужесточать лимит. Распилочный леги занимают место наших талантов. Нужно активно работать над развитием, и тут без жёсткого лимита не оьойтись Болеть за Спартак где играет три русских игрока желания нет

    19.11.2025

  • Millwall82

    Толстый школьник говорит про весь проф.спорт, явно мухлеж информацией. Потому что и втордив это проф.спорт. Там легов нет вообще. Можно было же выдернуть именно это и сказать "Большинство российских клубов не предпочитают легионеров", клубы втордива составляют большинство.

    19.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Он бы ещё детско-юношеский спорт приплюсовал... Посаженные в кресло газовой гидрой холуи - такие холуи! )))

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    И это гениально!)

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Пьяный что ли?!

    19.11.2025

  • Millwall82

    пердив и втордив, где практически нет легов.

    19.11.2025

  • Степочкин

    Открываем Трансфермаркет: Доля задействованных иностранцев на матчах РПЛ сезона 25/26 - 44,5%. Сезон 24/25 - 44,1%. И это еще благодаря таким клубам как Локо и Балтика. Где он 5% увидел?

    19.11.2025

  • george64

    ..И под чью же дудку он поет?. Боюсь предположить.. ))

    19.11.2025

  • 555 555

    Это как сказать. Если в свою сторону,то у них всё отлично с арифметикой.

    19.11.2025

  • 555 555

    Правая рука не ведает того,что делает левая и наоборот.

    19.11.2025

  • Millwall82

    толстый школьник классический демагог-популист. Он всегда таким был, еще с Зенита. Ну этот "переедем в Севастополь, и.т.д.".

    19.11.2025

  • Дмитрий

    Да да , только уже даже в зените я Негры

    19.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Врача товарищу уже вызвали? :rofl:

    19.11.2025

  • lvb

    Вот и хорошо, спасибо. Идиотизм с лимитом пока не дошел до втордива.)

    19.11.2025

  • 1_sport

    Есть заявки команд на сезон. Это одна цифра. Есть цифры с учетом низших лиг. О чем М. рассуждал, что он имел ввиду, говоря про профессиональный уровень, непонятно. В реальности открой стартовые составы, добавь выходящих на замены и получаешь реальное количество занятых в нашем футболе гастарбайтеров.

    19.11.2025

  • merniloskut

    Ну и... кто посадил это позорное убожество во главу российского футбола?

    19.11.2025

  • Дмитрий

    Бивень

    19.11.2025

  • Дмитрий

    Митрофанов ты ? Или нормальный

    19.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ну правильно говорит. Если считать зрителей на трибунах и работнков стадионов, то иностранцев, может, даже и меньше 5%

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Максим, чё так скромно? Надо было процент легионеров вообще ко всему населению страны высчитать.

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Митрофанушка: "Засилия легионеров в РПЛ нет. У нас не более 5 процентов иностранцев во всем профессиональном футболе". Разве не гениально?!) Митрофанушки, рассаженные по кабинетам РФС - всё так считают...) "У меня есть 10 кубометров газа, а у тебя - нет... По статистике у нас - по 5 кубометров"...)

    19.11.2025

  • krasl

    он наверное просто болел когда в школе проценты проходили

    19.11.2025

  • AtlasSM

    Во Второй лиге действует прямой запрет на заявку легионров. Добавляя её игроков к общей массе, Митрофанов усугубляет манипуляции с цифрами

    19.11.2025

  • Borg-se

    Нет такого слова - засилие.

    19.11.2025

  • vit 72

    Да, в РПЛ большое количество легов. Но эта лига коммерческая, её задача зарабатывать деньги, а не воспитывать российских игроков. Этим должны заниматься низшие и молодёжные лиги. Единственное, что можно было сделать, немного уменьшить общее количество легов в заявке, допустим до 10. Тогда клубы будут более ответственно подходить к покупке иностранных футболистов. Но это касается 3-4х клубов. У остальных просто нет денег на покупку действительно классных иностранцев.

    19.11.2025

  • lvb

    Вадик/дидвадик, ПНХ, твое место у параши, в районе бомжатни, там твое "рабочее место")))

    19.11.2025

  • Александр Солодовников

    У мужика скорей всего двойка по арифметике была , или просто валенком прикидывается....

    19.11.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Пора по башке настучать всяким провокаторам, которые высасывают цЫфири с потолка... а то ведут себя, как малолетки под шконкой.

    19.11.2025

  • lvb

    ДЮКОВ – В РПЛ в завершившемся сезоне резко выросло количество иностранцев. Не считаете, что на пользу это не идет? Зачем столько? Если говорить о легионерах в профессиональном футболе, то засилья легионеров я не вижу, количество россиян составляет почти 93 процента, несколько процентов приходятся на футболистов с паспортами ЕврАзЭС.(с) Они на пару прикидываются или по отдельности?))))

    19.11.2025

  • lvb

    Чем-то мне Митрофанов.. внешне.. Егора Гайдара напоминает.. Личико эдакого "простака/провинциала" и глаза честные-честные..) Однако к делу. Справка. В РПЛ всего зарегистрировано на данный момент, сезон 25/26, 451 футболист. Из них легионеров 176. Смотрим.. Это около 40%. Легов в пердиве и втордиве максимум полсотни, из более чем 1500 игроков И это никого не интересует, кроме Дюкова и Митрофанушки) Интересно, зачем оный клоун несет бредятину, подтасовывая факты, когда лимит в пердиве 4 лега, а есть ли лимит во втордиве-мне неизвестно)). Кому в данном случае нужна "средняя температура по больнице"? Может пора всяческих "хитровые.. ых" гнать из РФС теми ссаными.?))

    19.11.2025

  • Derbist

    Умеет же считать ))

    19.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    Максим Митрофанов
