Митрофанов: «Засилия легионеров в РПЛ нет. У нас не более 5 процентов иностранцев во всем профессиональном футболе»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не считает, что в российском футболе наблюдается чрезмерное количество зарубежных игроков. «Всего у нас не более 5 процентов легионеров во всем профессиональном футболе. Что, у нас есть засилие? Нет, засилия нет», — цитирует Митрофанова matchtv.ru. Также Митрофанов отметил, что среди иностранцев, выступающих в РПЛ, есть игроки сборной Бразилии. В 2025 году за нее играли три футболиста «Зенита»: Дуглас Сантос, Луис Энрике и Жерсон, который в последний раз вызывался в национальную команду до перехода в российский клуб. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» должен прийти новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

DemolisherAjax «Засилия легионеров в РПЛ нет." Есть засилье д**илов на руководящих постах,вроде этого Винни Пуха на фото :) 19.11.2025

serZheo О как можно статистикой жонглировать.)) То-то Спартак не может отрядить ни одного человека в сборную. )) То-то россияне там не забивают. А почему россияне не забивают за Спартак и не играют за сборную? Там же легионеров всего 5 %. Кто же там забивает? Святой дух? Загадка... Один вопрос... Он кому пытается очки втереть? Количество легионеров в футболе интересует только болельщиков, а болельщики прекрасно понимают о каких цифрах идет речь. Вот зачем нам парить мозг, я не понимаю... 19.11.2025

Millwall82 проблема в том, что ты никогда и за никого не болел (не надо пиздеть, что болел/болеешь). Ты просто заказной бот отрабатывающий заказ. И всегда им был. 19.11.2025

Марко Петкович Легов у нас чрезмерное количество, нужно ужесточать лимит. Распилочный леги занимают место наших талантов. Нужно активно работать над развитием, и тут без жёсткого лимита не оьойтись Болеть за Спартак где играет три русских игрока желания нет 19.11.2025

Millwall82 Толстый школьник говорит про весь проф.спорт, явно мухлеж информацией. Потому что и втордив это проф.спорт. Там легов нет вообще. Можно было же выдернуть именно это и сказать "Большинство российских клубов не предпочитают легионеров", клубы втордива составляют большинство. 19.11.2025

Славомудр Приморский Он бы ещё детско-юношеский спорт приплюсовал... Посаженные в кресло газовой гидрой холуи - такие холуи! ))) 19.11.2025

Millwall82 пердив и втордив, где практически нет легов. 19.11.2025

Степочкин Открываем Трансфермаркет: Доля задействованных иностранцев на матчах РПЛ сезона 25/26 - 44,5%. Сезон 24/25 - 44,1%. И это еще благодаря таким клубам как Локо и Балтика. Где он 5% увидел? 19.11.2025

Millwall82 толстый школьник классический демагог-популист. Он всегда таким был, еще с Зенита. Ну этот "переедем в Севастополь, и.т.д.". 19.11.2025

1_sport Есть заявки команд на сезон. Это одна цифра. Есть цифры с учетом низших лиг. О чем М. рассуждал, что он имел ввиду, говоря про профессиональный уровень, непонятно. В реальности открой стартовые составы, добавь выходящих на замены и получаешь реальное количество занятых в нашем футболе гастарбайтеров. 19.11.2025

merniloskut Ну и... кто посадил это позорное убожество во главу российского футбола? 19.11.2025

Пан Юзеф Ну правильно говорит. Если считать зрителей на трибунах и работнков стадионов, то иностранцев, может, даже и меньше 5% 19.11.2025

Adiоs Amigos R Максим, чё так скромно? Надо было процент легионеров вообще ко всему населению страны высчитать. 19.11.2025

Lars Berger Митрофанушка: "Засилия легионеров в РПЛ нет. У нас не более 5 процентов иностранцев во всем профессиональном футболе". Разве не гениально?!) Митрофанушки, рассаженные по кабинетам РФС - всё так считают...) "У меня есть 10 кубометров газа, а у тебя - нет... По статистике у нас - по 5 кубометров"...) 19.11.2025

AtlasSM Во Второй лиге действует прямой запрет на заявку легионров. Добавляя её игроков к общей массе, Митрофанов усугубляет манипуляции с цифрами 19.11.2025

Borg-se Нет такого слова - засилие. 19.11.2025

vit 72 Да, в РПЛ большое количество легов. Но эта лига коммерческая, её задача зарабатывать деньги, а не воспитывать российских игроков. Этим должны заниматься низшие и молодёжные лиги. Единственное, что можно было сделать, немного уменьшить общее количество легов в заявке, допустим до 10. Тогда клубы будут более ответственно подходить к покупке иностранных футболистов. Но это касается 3-4х клубов. У остальных просто нет денег на покупку действительно классных иностранцев. 19.11.2025

lvb ДЮКОВ – В РПЛ в завершившемся сезоне резко выросло количество иностранцев. Не считаете, что на пользу это не идет? Зачем столько? Если говорить о легионерах в профессиональном футболе, то засилья легионеров я не вижу, количество россиян составляет почти 93 процента, несколько процентов приходятся на футболистов с паспортами ЕврАзЭС.(с) Они на пару прикидываются или по отдельности?)))) 19.11.2025

lvb Чем-то мне Митрофанов.. внешне.. Егора Гайдара напоминает.. Личико эдакого "простака/провинциала" и глаза честные-честные..) Однако к делу. Справка. В РПЛ всего зарегистрировано на данный момент, сезон 25/26, 451 футболист. Из них легионеров 176. Смотрим.. Это около 40%. Легов в пердиве и втордиве максимум полсотни, из более чем 1500 игроков И это никого не интересует, кроме Дюкова и Митрофанушки) Интересно, зачем оный клоун несет бредятину, подтасовывая факты, когда лимит в пердиве 4 лега, а есть ли лимит во втордиве-мне неизвестно)). Кому в данном случае нужна "средняя температура по больнице"? Может пора всяческих "хитровые.. ых" гнать из РФС теми ссаными.?)) 19.11.2025