Митрюшкин назвал Акинфеева лучшим вратарем 21 века в российском футболе

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением о лучшем российском вратаре 21 века.

«Лучший российский вратарь в 21 веке? Акинфеев! Конечно, все вратари его уважают, он внес огромнейший вклад в российский футбол — чемпионат мира, Кубок УЕФА. Тут без вопросов! Сергей Овчинников мне нравился своим характером, харизмой. В детстве это один из самых любимых русских вратарей. Когда я играл за дубль, он был тренером вратарей ЦСКА, меня очень обрадовало, что он иногда подходил, давал советы, хвалил после матчей. Это мне очень запомнилось, было очень приятно. Матфей Сафонов сейчас играет на высоком уровне. Саня Селихов, Артем Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Дикань — я со всеми работал, как я могу что-то говорить про них? Они мои друзья, не хочу ставить кого-то ниже или выше», — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Химок».

Он также рассказал, кого считает идеальным вратарем.

«Мне больше всего нравится Нойер: игра на линии, игра ногами. Как футбольный персонаж он мне очень импонирует. Конечно, очень много хороших вратарей, каждый год кто-то выстреливает. Например, Эдуард Менди. Но в этом сезоне он уже не так хорош. Кепа вытеснил его из состава «Челси». Для меня Мануэль Нойер — номер один», — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Химок».

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Всего за армейский клуб он провел 723 матча, пропустил 649 мячей и 303 раза отстоял на ноль.