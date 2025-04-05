Митрюшкин рассказал об эмоциях от выхода в стартовом составе на матч с «Зенитом»

5 апреля, 20:46
Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал свое появление в стартовом составе команды в матче против «Зенита» (1:1) в 23-м туре РПЛ.
— Какие эмоции испытали, увидев свою фамилию в стартовом составе?
— Особо никаких, рабочий момент. Понимал, что получил шанс, и что надо им пользоваться.
— Какое спасение выделите?
— Не знаю, хотелось сыграть на ноль, можно было еще лучше.
— Как повлиял выход Глушенкова на поле, было ли тяжело играть против него?
— Конечно. Мы все знаем его плюсы, он — очень креативный игрок, мы были готовы к нему, но, к сожалению, не сдержали его, — сказал Митрюшкин.
«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.
«Локомотив» (41) обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.
(Александр Абустин)