Митрюшкин рассказал, почему перешел в швейцарский «Сьон»

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, что перешел в швейцарский «Сьон», потому что хотел попробовать свои силы в Европе.

«На тот момент в «Спартаке» я был вторым или третьим номером, оставалось полгода до конца контракта, хотел свои силы попробовать в Европе. «Сьон» вышел с конкретным предложением. Тогда я не понимал, что такое швейцарский чемпионат, но немного углубился, почитал, пообщался с людьми и понял, что для старта европейской карьеры — это хороший трамплин. Я всегда понимал, что хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате. Какая разница между подготовкой вратарей в России за рубежом? Особой разницы между школами нет, есть только нюансы. В Швейцарии мы мяч низом практически не разыгрывали, именно в «Сьоне» играли длинными пасами, всегда искал передачей центрфорварда. Тренеров было много, многое менялось, но идеи оставались прежними. Разыгрывать мяч коротким пасом — такого не было», — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Химок».

Он также рассказал, почему покинул «Сьон».

«Наступил коронавирус, началось сложное время для всего футбола, проблемы с зарплатой. К тому моменту я не очень много играл, поступило предложение, можно было съездить на просмотр в «Монако». Тогда мы с агентом подумали, что может быть надо с «Сьоном» попрощаться. Тогда девять самых высокооплачиваемых игроков покинули команду. Все вместе сложилось: и ковид, и я подустал психологически, хотелось что-то поменять, хотел получить новый вызов и сменить обстановку», — добавил Митрюшкин.

26-летний россиянин выступал за «Сьон» с 2015 по 2020 год. Всего за швейцарский клуб он провел 76 матчей, пропустил 127 мячей и 13 раз отстоял на ноль.