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Сегодня, 14:04

Голкипер «Химок» Митрюшкин: «Нам не хватает немного фарта»

Алина Савинова
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Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин оценил шансы команды сохранить место в РПЛ.

«Шансы остаться есть у всех — мы будем биться до конца. Сейчас у нас поменялся тренер, начали играть чуть иначе. Нам не хватает немножко фарта», — приводит «Чемпионат» слова Митрюшкина.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. В 23-м туре подмосковная команда сыграет с «Крыльями Советов». Матч пройдет 15 апреля в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5066779-ne-hvataet-farta-mitryushkin-vyskazalsya-o-shansah-himok-ostatsya-v-rpl.html
Антон Митрюшкин
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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