Голкипер «Химок» Митрюшкин: «Нам не хватает немного фарта»

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин оценил шансы команды сохранить место в РПЛ.

«Шансы остаться есть у всех — мы будем биться до конца. Сейчас у нас поменялся тренер, начали играть чуть иначе. Нам не хватает немножко фарта», — приводит «Чемпионат» слова Митрюшкина.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. В 23-м туре подмосковная команда сыграет с «Крыльями Советов». Матч пройдет 15 апреля в 14.00 по московскому времени.