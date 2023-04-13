Вратарь «Химок» Митрюшкин: «Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам»

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин высказался об увольнении бывшего главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Мы все уважаем Гогниева. Но футбол такая вещь, в которой не всегда все получается. Результата у команды при нем не было, руководство приняло решение его уволить. Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам», — приводит «Чемпионат» слова Митрюшкина.

Также он рассказал об отношении к информации о конфликтах в подмосковном клубе.

«На новости про конфликты в СМИ никак не реагировали. Старались абстрагироваться, делали свою работу», — добавил голкипер.

После увольнения Гогниева «Химки» возглавил Ринат Билялетдинов, работавший ранее в штабе. 12 апреля подмосковная команда объявила о назначении Андрея Талалаева на должность главного тренера.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.