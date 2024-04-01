Кашчелан: «В Черногории точно такое же теплое отношение к русским, как и в Сербии»

Завершивший карьеру черногорец Младен Кашчелан, имеющий российское гражданство, рассказал об отношении к русским в Черногории.

«В Черногории точно такое же теплое отношение к русским, как и в Сербии. Когда раньше мы летали в Сербию и Черногорию, сыну было скучно — из-за незнания языка он не мог завести друзей. Но в последнее время из-за известных событий на Балканы приехало очень много россиян. Сын только рад: «Такая русская Черногория мне нравится!» — приводит слова Кашчелана Sport24.

41-летний Кашчелан выступал в России с 2013 года, поиграв за тульский «Арсенал», «Тосно», «Тамбов» и «Балтику». После завершения карьеры Кашчелан вошел в тренерский штаб «Пари НН».