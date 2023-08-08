Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:31

Агент Богосаваца: «Если Мирослав получит предложение от клуба из топ-5, он обязательно рассмотрит его»

Ратковица отреагировал на попадание Богосаваца в список лучших футболистов РПЛ сезона-2022/23
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, отреагировал на попадание своего клиента в список из 33 лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2022/23.

«Нет ничего удивительного в том, что Богосавац попал в список лучших футболистов чемпионата, потому что он отличный игрок. Но, безусловно, для него это большая честь. Если Мирослав получит предложение от клуба из топ-5, он обязательно рассмотрит его. На данный момент такого просто нет», — приводит слова Ратковица Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний защитник провел за «Ахмат» 29 матчей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566232-agent-bogosavatsa-yesli-miroslav-poluchit-predlozheniye-ot-kluba-iz-top-5-on-obyazatelno-rassmotrit-yego
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Сбившего насмерть женщину курьера заключили под стражу в Москве
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Браги» Тормена не перейдет в клуб РПЛ

Агент Джикии рассказал о встрече с гендиректором «Спартака» Малышевым