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Сегодня, 15:34

Агент Дркушича: «Сочи» не был против отъезда Вани в сборную Словении»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что «Сочи» не возражал против отъезда защитника команды Вани Дркушича в сборную Словении.

«Сочи» не был против, никаких проблем, — цитирует Ратковица «РБ Спорт». — Ваня восстановился еще до матча с «Зенитом», он был готов играть — на какое-то количество минут точно мог бы выйти. И это было решение докторов «Сочи» не рисковать еще один матч. При этом Ваня уже на прошлой неделе восстановился, тренировался в полную силу. Сейчас у него нет никаких проблем, никаких болей».

23-летний футболист пропустил матч «Сочи» против «Зенита» (0:2) в 11-м туре РПЛ из-за повреждения, однако отправился в сборную Словении и сыграл 77 минут в отборочном турнире Евро-2024 против Сан-Марино (4:0).

Источник: РБ Спорт
Сборная Словении по футболу
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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