Моцпан: «У Рябчука не было проблем с адаптацией в «Спартаке»

Полузащитник «Факела» Никита Моцпан поделился мнением об адаптации защитника «Спартака» Олега Рябчука в РПЛ. Оба игрока выступают за сборную Молдовы.

«Мы с ним постоянно на связи. Олег достаточно хорошо адаптировался к РПЛ. В «Спартаке» интернациональная команда. Там в основном разговаривают на английском, португальском. Олег хорошо понимает русский язык, правда, говорит чуть хуже. С адаптацией у него не было проблем в «Спартаке», — приводит слова Моцпана «РБ Спорт».

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. На счету 26-летнего молдавского игрока 20 матчей и одна результативная передача.