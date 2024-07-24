Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

24 июля, 23:44

Моцпан: «У Рябчука не было проблем с адаптацией в «Спартаке»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Факела» Никита Моцпан поделился мнением об адаптации защитника «Спартака» Олега Рябчука в РПЛ. Оба игрока выступают за сборную Молдовы.

«Мы с ним постоянно на связи. Олег достаточно хорошо адаптировался к РПЛ. В «Спартаке» интернациональная команда. Там в основном разговаривают на английском, португальском. Олег хорошо понимает русский язык, правда, говорит чуть хуже. С адаптацией у него не было проблем в «Спартаке», — приводит слова Моцпана «РБ Спорт».

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. На счету 26-летнего молдавского игрока 20 матчей и одна результативная передача.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Олег Рябчук
1
0
Читайте также
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
В Париже начинаются соревнования летних Олимпийских игр 2024
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах России
В СК РФ перечислили инициативы по улучшению миграционного законодательства
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Источник: Барко провел первую тренировку с основой «Спартака»

Хлестов: «Спартаку» пора уже продать Соболева»