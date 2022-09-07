Мог ли Максименко спасти «Спартак» в эпизоде с голом Ловрена? Мнение Габулова

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов специально для «СЭ» разобрал игру вратарей в матче 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2).

— Как это ни странно звучит, при большом количестве опасных моментов, было лишь одно вратарское спасение.

Имею в виду эпизод на 36-й минуте у ворот «Спартака». Мяч отскочил к Мостовому, и он бил где-то с угла вратарской в дальний угол. Отмечу, что Максименко перемещался, но в момент удара сыграл здорово. Остановился, остался на двух ногах, что позволило ему выбросить ногу и ликвидировать угрозу.

Подчеркну: в момент удара вратарю очень важно находиться на двух ногах, чтобы центр тяжести не был смещен ни в одну, ни в другую сторону. Тогда это позволяет молниеносно среагировать — либо толкнуться, либо сложиться, либо выбросить ногу, как сделал Александр.

Что касается пропущенных голов, то к обоим вратарям сложно предъявлять претензии. Кержаков в принципе ничего не мог сделать, когда забивал Соболев. Здесь стоит отметить хорошее исполнение нападающего. Михаил попытался сократить дистанцию, войти в блок, но быстрая игра форварда предопределила исход эпизода.

Что касается гола Ловрена, то когда я более подробно изучил эпизод, у меня возникла следующая мысль. Понятно, что Чернов действовал безобразно — выключился из эпизода, потерял мяч из виду. Защитник не должен был располагаться спиной к полю. Он находился в какой-то прострации, позволив Ловрену быть первым на мяче. При этом стоит признать, что мяч завис и многие игроки его не видели. У вратаря в этом плане было преимущество, все находилось в фокусе его внимания. Возможно, Максименко стоило смелее выскочить и воспользоваться тем, что полевые игроки не видели, в какую сторону отскакивал мяч, опередить хорвата. Но это, как говорится, мысли в слух. Скорее из области виртуального.

Победный гол Мостового. Опять удивили защитник «Спартака» — со знаком минус. Какие-то детские ошибки. Как можно было дать игроку «Зенита» так свободно сместиться в центр и пробить?! При этом ему еще дали время, чтобы подготовить удар и блестяще его исполнить. В дальний нижний угол — без шансов для голкипера.