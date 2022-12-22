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Сегодня, 11:43

Могилевец о Кержакове в «Нижнем»: «Контакта не нашел. Не показал хорошую статистику результативных действий»

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Полузащитник «Бунедкора» Павел Могилевец поделился своим мнением, почему ему не удалось заиграть при тренере Александре Кержакове в «Нижнем Новгороде».

«Не показал хорошую статистику в плане результативных действий — а тренерский штаб «Нижнего» это ценил. Как и в «Рубине» Слуцкого, у Кержакова это один из решающих факторов при выборе состава. При прочих равных в основу попадал игрок, который что-то забил или отдал несколько голевых передач. Потому мне и нравилось работать с Бердыевым: он в первую очередь смотрел на игру. А вот с Кержаковым я контакта опять-таки не нашел. Хотя всегда открыт для диалога», — приводит слова Могилевца Sport24.

Могилевец выступал за «Нижний Новгород» с июля 2021 года по 1 января 2022-го. В общей сложности он провел 8 игр за команду и не отметился результативными действиями.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-mogilevets-o-kerzhakove-ne-nashel-kontakta-ne-ponimal-nuzhenli-ya-ne-osobo-obshchalsya-s-nim-i-kogda-igrali-v-zenite
Александр Кержаков
Павел Могилевец
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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