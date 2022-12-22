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Сегодня, 16:33

Могилевец рассказал, что изменил бы в своей карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал, что исправил бы в своей карьере.

«Если бы мог что-то исправить? Относился бы более разумно к тому, что не играю. Больше бы смотрел на себя со стороны, анализировал, что и почему происходит. Когда ты молодой, то думаешь, что в порядке, и другие этого не видят. А на самом деле нужно ждать, работать и прибавлять», — приводит слова Могилевеца Sport24.

На протяжении карьеры Павел Могилевец выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки», «Нижний Новгород» и «Бунедкор».

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-eks-igrok-zenita-i-sbornoy-o-tom-chto-ispravilby-v-karyere-otnosilsyaby-razumneye-k-tomu-chto-ne-igrayu
Павел Могилевец
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