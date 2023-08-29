Конате: «В «Ахмате» отлично платят. Просто конфетка!»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, если ли проблемы с выплатами зарплаты в грозненском клубе.

«С зарплатами вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка!» — приводит слова Конате Sport24.

27 августа агент Конате Дмитрий Селюк рассказал «СЭ», что игрок получил российский паспорт.

Конате выступает в России с 2019 года. До «Ахмата» он играл за «Урал» в сезоне-2016/17. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России и отметился 2 голами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.