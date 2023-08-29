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Сегодня, 10:30

Конате: «В «Ахмате» отлично платят. Просто конфетка!»

Мохамед Конате рассказал о зарплатах в «Ахмате»
Ана Горшкова
Корреспондент
Мохамед Конате.
Фото Дарья Исаева,, «СЭ»
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, если ли проблемы с выплатами зарплаты в грозненском клубе.

«С зарплатами вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка!» — приводит слова Конате Sport24.

27 августа агент Конате Дмитрий Селюк рассказал «СЭ», что игрок получил российский паспорт.

Конате выступает в России с 2019 года. До «Ахмата» он играл за «Урал» в сезоне-2016/17. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России и отметился 2 голами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24
Мохамед Конате
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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