Мохеби раскрыл секрет своей результативности: «Карпин сказал, что нужно действовать спокойно»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Мы хорошо готовились к этому матчу. Отлично понимали, что делать во всех аспектах игры. В чем секрет моей результативности? Как мне сказал Карпин, нужно действовать спокойно, прогрессировать каждый день. Думаю, что эти результаты идут именно от этого двух фактов», — сказал Мохеби.

«Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.