Мохеби считает, что Азмун может вернуться в РПЛ

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби ответил на вопрос о возможном возвращении своего соотечественника Сердара Азмуна в РПЛ.

«Да, я общаюсь с Сердаром Азмуном. Он — мой хороший друг, почти как брат. Мы с ним постоянно на связи. Сейчас он играет в ОАЭ, летом Сердар принял решение переехать в этот чемпионат. Ему там комфортно. По поводу его возвращения в Россию мы с ним не общались. Может быть, в будущем он надумает вернуться, но сейчас он находится в зоне комфорта. В Эмиратах у него все здорово: зарплата, условия, футбол. Но я, конечно, хотел бы, чтобы Азмун вернулся в РПЛ. Было бы круто поиграть с ним в одном чемпионате», — приводит слова Мохеби Legalbet.

29-летний Азмун летом перешел из «Байера» в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. В текущем сезоне он провел 13 матчей за эмиратскую команду, забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу. Ранее иранец выступал в РПЛ за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».