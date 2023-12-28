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Сегодня, 15:28

Монарев рассказал о конфликте с Газзаевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший украинский футболист ЦСКА Роман Монарев, получивший в 2009 году российское гражданство, рассказал о конфликте с экс главным тренером армейцев Валерием Газзаевым.

«Ни разу не выходил в старте в свой последний год в ЦСКА. Зато на замену — раз 16-17. И как считаю, неплохо — повода держать себя на лавке не давал, рассчитывал на шансы, чтобы закрепиться. Но не получил ни одного. Играли Кириченко и Гогниев. Плюс Семак был на этой позиции, а еще был Пиюк. Я рвался на поле и сильно нервничал. Отношения накалялись, в итоге мы с Газзаевым резко высказали друг другу. Пришлось уехать. Я и не выходил из чехла. Только на замену. И ведь были моменты, когда Газзаева не устраивало нападение — перебивались все варианты, а я не играл. У меня не было иллюзий. В итоге Гинер мне сказал: «Вижу, какая ситуация. У меня к тебе претензий нет. Готовы отпустить в аренду». Из-за конфликта с Газзаевым не было в заявке на золотой матч с «Локомотивом»? Да, все тот же конфликт. Я уже работал с дублем. Вот в финале Кубка с «Зенитом» Газзаев меня выпустил. Я этого, честно, не ожидал. Только вернулся от перелома кисти — и попал в лист, а в итоге выскочил на десять минут. За это спасибо. Единственный трофей в моей карьере», — приводит слова Монарева Sport24.

Монарев выступал за ЦСКА с 2001 по 2003 год. Всего за московский клуб он провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608107-eks-futbolist-tsska-o-konflikte-s-gazzayevym-on-mne-meshal-ne-daval-igrat-shans-ya-ne-poluchil-ne-vykhodil-iz-chekhla
Роман Монарев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
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