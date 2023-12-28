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Сегодня, 16:18

Монарев рассказал о самых сильных вратарях, с которыми играл

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший украинский футболист ЦСКА Роман Монарев, получивший в 2009 году российское гражданство, рассказал о самых сильных вратарях, с которыми играл.

«Самый крутой вратарь из тех, с кем побывал в одной команде? Акинфеев, конечно. Двадцать лет назад он был совсем молод, а по ощущению — вовсе не молодой. Такая уверенность! В шестнадцать лет играл в воротах, будто ему двадцать пять. К основе Игоря впервые подтянули на моих глазах. Нигматуллин и Мандрыкин уехали в сборную. Один вратарь из дубля сломался, со вторым тоже что-то случилось — как-то налажал, Газзаев был недоволен одним нефутбольным моментом. И сказал: «Давайте третьего». Акинфеев там потащил, тут спокойно забрал. Да, пропускал, но без детской несуразности, сырости. Бывает же как с молодыми: в любой угол бьешь — гол. А Игорю было прям тяжело забить. Смотрит по размаху, читает. Газзаев это заметил: «О! Пусть тренируется с нами». Больше Игорь из первой команды не уходил — за дубль только играл. В том числе пару раз со мной. В общем, мы постоянно пересекались и я с Акинфеевым работал индивидуально. Предлагал ему после тренировок: «Оставайся». И он оставался еще с парой человек. Вместе много отрабатывали удары из-за штрафной, прострелы с фланга. Игорь был в полном порядке, обучен. Когда он потащил пенальти в Самаре в дебютном матче, никто в шоке не был. Мы были уверены: отобьет и будет играть дальше. Заиграл, когда я пошел в аренду в «Торпедо-Металлург», — приводит слова Монарева Sport24.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 757 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608115-eks-forvard-tsska-monarev-akinfeyev-samyy-krutoy-vratar-iz-moikh-komand-v-16-igral-budto-yemu-25-let
Игорь Акинфеев
Роман Монарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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