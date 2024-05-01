Монсон: «После завершения карьеры Дзюба мог бы стать бойцом MMA»

Бывший боец ММА Джефф Монсон ответил на вопрос, мог ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выступать в смешанных единоборствах.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

«Мог бы Артем Дзюба выступать в MMA? Думаю, да, это возможно. Если он усердно тренировался всю жизнь, держал себя в форме и работал над собой, то после завершения футбольной карьеры он мог бы стать бойцом ММА. Я не очень хорошо знаю Артема, но мне кажется, что он отличный спортсмен. Если после удара в голову он сможет устоять, продолжать драться, ответить, то это возможно. Для того чтобы понять это наверняка, нужно поставить его в такую ситуацию и посмотреть, как он отреагирует», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.