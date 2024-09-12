Монтес назвал футболиста РПЛ, который сыграл большую роль в его переходе в «Локомотив»

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Защитник Сесар Монтес рассказал, что хавбек «Динамо» Луис Чавес сыграл немалую роль в его трансфере в «Локомотив».
В четверг, 12 сентября, железнодорожники объявили о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Мексики.
«Он сыграл большую роль в моем переходе. Знаю, что я второй мексиканец в России. Консультировался с ним по многим вопросам. Благодаря Луису я узнал, что Москва — прекрасный город», — сказал Монтес на видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива».
Ранее в карьере Монтес выступал за «Альмерию», «Эспаньол» и «Монтеррей». На его счету счету 1 гол в 48 матчах за сборную Мексики.