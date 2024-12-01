Мор — о словах про Тедеско: «Конечно, не имел в виду буквально, что он пойдет в «Оренбург»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор в комментарии «СЭ» объяснил свои слова про возможное возвращение главного тренера сборной Бельгии и экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско в Россию.

«Конечно, я не имел в виду, что Тедеско поедет тренировать «Оренбург». Я сказал про возможное возвращение Тедеско в Россию. А Радимов начал меня подкалывать и пошутил про «Оренбург», который здесь вообще не при чем. Мы просто обсуждали серию из 5 поражений подряд и посмеялись на эту тему.

С Радимовым у нас дружеские отношения, мы и вне эфиров общаемся, подкалываем всегда друг друга. Здесь он меня подколол — обычное явление», — сказал Мор «СЭ».

«Оренбург» после 17 туров РПЛ набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице. В 18-м туре он сыграет на выезде с «Ахматом» 8 декабря. Главным тренером команды является бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович.