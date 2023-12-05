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Сегодня, 09:45

Мор — об ошибке Кержакова: «Зимние мячи — очень скользкие»

Александр Кружков
Обозреватель
Михаил Кержаков в матче против «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал ошибку вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в матче с «Локомотивом».

— Осталось обсудить «привоз» Кержакова.

— Здесь он ошибся дважды. Почему игроки «Зенита» были расставлены так, что передача низом от углового флажка обернулась ударом в створ? Если бы в районе ближней штанги стоял защитник, он бы спокойно вынес мяч.

— Это вопрос к Кержакову?

— Безусловно. За расстановку игроков при стандартах отвечает не только тренерский штаб, но и вратарь. На нем точечный подсказ. В этой зоне находился Круговой. Крикнул бы ему Кержаков, что надо сделать два шага правее — и нет проблем. Ну а дальше был уже технический брак. Все-таки зимние мячи отличаются от стандартных.

— Чем?

— Их же не просто взяли и покрасили. Они сделаны из специального морозоустойчивого материала. Поэтому нетяжелые. Но очень скользкие. Будь это обычный мяч — уверен, Кержаков бы справился и курьезного гола не случилось бы.

Гильермо Абаскаль. «Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина

Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
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