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Сегодня, 16:22

Мор:«Дмитриев выделялся своей игрой в «Урале», работоспособный, настырный»

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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил трансфер Игоря Дмитриева, которого красно-белые приобрели у екатеринбургского «Урала».

«Конечно, я следил за Дмитриевым. Парень выделялся своей игрой в «Урале», работоспособный, настырный. Там двое были заметны на общем фоне — Ишков и Дмитриев. Оба по краям играли, но они немного разные. Ишков — более тонкий футболист с дриблингом. Дмитриев — тот, кто бороздит бровку, туда-сюда бегает, отличная скорость, не боится играть. Мне нравится этот футболист. И то, что его взяли в «Спартак», очень хорошо. Я знал отца Игоря — Сергея, который тоже играл за «Спартак». Думаю, его сын дорастет со временем и до первой сборной, сделает успешную карьеру. Могу оценить это приобретение только со знаком плюс», — отметил Мор «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Урала» и молодежной сборной России в пятницу, 26 июля. Дмитриев, которому 20 лет, подписал с московским клубом контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Игорь Дмитриев (Спартак)
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