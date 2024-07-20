Мор оценил возможный переход Соболева в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Я болею за Соболева и желаю ему удачи, но если Кассьерру не продадут и Соболев перейдет в «Зенит», то Александр через полгода-год окажется в связке с Бакаевым, и тому одному в аренде скучно не будет. Это мой неутешительный прогноз. Я за Соболева и футбол «Спартака», но если он придет в «Зенит» и не продадут Кассьерру, то Александр через короткое время отполирует скамейку и уйдет в аренду», — цитирует Мора «РБ Спорт».