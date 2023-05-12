Мор поделился ожиданиями от матча «Химки» — «Спартак»

Бывший защитник «Спартака», двукратный чемпион страны в составе красно-белых Эдуард Мор поделился ожиданиями от встречи москвичей с «Химками».

«Талалаев до сих пор не забыл, что он работал в «Спартаке», хотел там быть главным, но его не оценили, да и вообще не рассматривали его в качестве главного тренера. И это для него наверняка обидно. Что касается матча, то ничья в нем ничего не даст ни «Химкам», ни «Спартаку». Каждой из команд надо только побеждать — чтобы оставить шансы на сохранение прописки в РПЛ и чтобы не отпускать «Ростов» и ЦСКА в борьбе за медали соответственно. Которые сейчас как раз в этом туре играют с очень удобными командами. ЦСКА обыграет «Торпедо» без вопросов, да и у «Ростова» с «Сочи», который сезон доигрывает, шансы тоже очень велики. Так что красно-белым нужна только победа. «Спартак» первые таймы начинает плохо, и только ко второму «разыгрывается». Так что мы увидим в этом матче голы, будет огромное количество желтых карточек и единоборств, напряжение. Но на данный момент «Спартак» просто сильнее — и должен обыгрывать «Химки», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

«Спартак» встретится с «Химками» 13 мая. Начало — в 14:00 по мск.