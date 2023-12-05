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Сегодня, 08:45

Мор: «Карпин не прав, мы же не в Испании живем»

Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал резонансное высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с ЦСКА в 17-м туре РПЛ.

— Карпин в воскресенье бушевал: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду! То, что мы сегодня видели — убийство футбола!» Прав Валерий Георгиевич?

— Нет. Хотя его эмоции объяснимы. Он много работал над тем, чтобы «Ростов» научился выходить низом из обороны, аккуратно разыгрывая мяч. А при потере должен сразу включаться активный прессинг. На «ВЭБ Арене» в такой футбол играть было сложно. Но мы же не в Испании живем. Нужно учитывать наши реалии. Это во-первых.

— Что во-вторых?

— Я понимаю, играть в снегопад не очень приятно. Но есть регламент, календарь утвержден. Какие основания для переноса? Разве температура опустилась до минус 15?

— В воскресенье в Москве было минус 6.

— В том-то и дело! Если «ВЭБ Арену» прилично замело, то в Черкизове к качеству поля вообще никаких вопросов. Были бы это еврокубки, ни тренеры, ни футболисты даже не заикнулись бы о переносе. Не смутила бы их ни стужа, ни заснеженное поле. Преспокойно бы вышли и отыграли. Как в 1990-м, когда «Спартак» победил «Наполи» во главе с Марадоной. Помните?

— Разумеется.

— В той игре сам Карпин участвовал. Тогда из-за снегопада поляна тоже была в ужасном состоянии. И ничего, никто не говорит, что «Спартак» прошел в следующий раунд исключительно из-за погоды. Или возьмем еще один эпохальный матч.

— Это какой же?

— 2001-й, Лига чемпионов, адский холод — и «Спартак» разносит «Арсенал» 4:1! Да много таких примеров... Кстати, в 15-градусный мороз риск получить травму действительно возрастает. Но сейчас в распоряжении футболистов качественное термобелье, согревающие мази. Уже не околеешь. Вот раньше приходилось тяжелее — не было ни того ни другого. При этом я остаюсь сторонником системы «осень-весна». Не только из-за нашего климата.

— Еще почему?

— Сегодня клубам, которые поднимаются в премьер-лигу, элементарно не хватает времени на подготовку. Летняя пауза очень короткая, а менять надо все, в том числе бюджет и состав. Посмотрите на «Балтику» с «Рубином». Новички к ним подъехали, когда прошло уже семь туров. Вдобавок теперь каждый стадион, принимающий матчи РПЛ, необходимо оборудовать пропускной системой с учетом Fan ID. А это еще дополнительные вложения. Огромные!

— Не то слово.

— Таким командам зимний перерыв значительно облегчит жизнь. Что касается полей, то в декабре нужно играть в южных городах и в Петербурге, где на стадионе есть крыша. И все будут в комфортных условиях.

Гильермо Абаскаль. «Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина

Валерий Карпин
ФК Ростов
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