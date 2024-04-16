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Сегодня, 12:23

Мор рассказал о причине трагичной судьбы Безродного

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, почему его экс-одноклубнику Артему Безродному не удалось полностью реализовать свой потенциал.

«Все началось в 2002-м, когда Безродный уже начал регулярно играть. Тогда у него появились странные друзья. Тема попал в плохую компанию. Приятели на него очень плохо влияли, позволяли себе все что угодно. Попадали в разные передряги, а Артем их спасал. Один раз в Артема даже стреляли. Эта компания устроила дебош в ресторане, позвали на помощь Артема. Тот приехал, пошел разбираться и нарвался на вооруженных ребят. Один достал пистолет и шмальнул. Пуля прошла рядом. Слава богу, все обошлось. Из-за этих ребят Тема стал выпивать, забивать на тренировки, перестал высыпаться. Они ужасно наглели и использовали Тему. Совсем недалекие — борзые люди, которые ко всем обращались как к холопам. Именно они сгубили здоровье Артема», — цитирует Мора Sport24.

Безродный пришел в «Спартак» в 1995 году. Всего за красно-белых он сыграл 88 матчей, забив 16 голов. Футболист скончался в 2016 году от сердечного приступа в возрасте 37 лет.

Источник: Sport24
Артем Безродный
Эдуард Мор
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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