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Сегодня, 14:34

Мор считает, что Абаскаль попытается удивить Семака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака», двукратный чемпион страны в составе красно-белых Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча команды против «Зенита».

«Самое интересное, сумеет ли «Спартак» навязать борьбу, потому что «Зенит» находится в оптимальной форме. Нет травмированных и дисквалифицированных, команда играет дома, придет все руководство и болельщики... И, конечно, все захотят не просто обыграть «Спартак», а «разорвать». Очень интересно, что в связи с этим предложат красно-белые. В последнее время команда играет нестабильно, матчи с «Краснодаром» и «Ростовом» сыграли в пять защитников. На мой взгляд, футболисты не до конца понимают, что им делать при таком раскладе. Очень интересно, какую тактику «Спартак» выберет на матч в Петербурге. Я не исключаю, что именно в этой игре Абаскаль попытается чем-то удивить Семака. Потому что как будет играть «Зенит», мы все понимаем, и состав предельно ясен. А вот у «Спартака», особенно в отсутствии Литвинова, который перебрал желтые карточки, кто будет действовать в опорной зоне? Хотя в последних играл он играл центрального защитника... Так что задача у «Спартака» не из простых», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-v-peterburge-hotyat-razorvat-spartak-no-abaskal-popy-taetsya-udivit-semaka/
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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