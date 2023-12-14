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Сегодня, 15:42

Мор считает, что «Локомотив» может попасть в топ-5 по итогам сезона в РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил игру «Локомотива» в первой части сезона РПЛ-2023/24.

«У «Локомотива» пока вижу плюс-минус то, что было. Команда хуже не стала, но и лучше — тоже. У них есть отрезки, где они выпадают. В принципе, сильнее стать «Локомотив» может, подбор футболистов позволяет. С той игрой, которая у «Локомотива» сейчас, команда может занять четвертое-пятое место», — сказал Мор на ютуб-канале «Рейтинг Букмекеров».

После 18 туров «Локомотив» располагается на 4-й строчке в РПЛ, набрав 31 очко.

В первом матче после зимней паузы железнодорожники сыграют с «Динамо». Игра пройдет 2 марта на «ВТБ Арене». Начало — 16.00 (мск). «Локомотив» отстает на 1 очко от бело-голубых, которые находятся на 3-м месте.

Источник: Рейтинг Букмекеров
Эдуард Мор
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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