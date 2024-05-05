Мор считает, что судьба чемпионства в РПЛ зависит от «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил положение команд РПЛ в борьбе за чемпионство.

«Если бы «Краснодар» победил в Самаре «Крылья», был бы совсем другой расклад. Но они не смогли. А потом еще и «Ахмату» дома проиграли. Теперь все зависит от «Зенита», — цитирует Мора «РБ Спорт».

После поражения от «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ «Краснодар» (50 очков) занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» (50) по дополнительным показателям. Но у команды из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. Третье место занимает «Динамо» (47).