Мор уверен в реальности перехода Захаряна в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что уверен в реальности перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стан красно-белых.

«В прошлом сезоне Захарян сдал, однозначно. Он уже не тащит команду как раньше. Да, это неплохой игрок, но не более того. Год он провел слабее. Могу ли представить Захаряна в «Спартаке»? Конечно, было бы интересно. Почему бы и нет? Ему нужен новый вызов и конкурентная среда. К тому же ему надо играть выше в атаке. Переход Захаряна в «Спартак» — это не фантастика. Не вижу ничего такого. Если дадут деньги, то он перейдет и будет играть. Не вижу в этом того, что не может случиться», — приводит слова Мора Legalbet.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 27 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 9 результативными передачами.