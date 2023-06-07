Мор: «Пригласил бы в «Спартак» Осипенко. Он абсолютно лучший центральный защитник России»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что пригласил бы в московскую команду защитника «Ростова» Максима Осипенко.

«Какого защитника из РПЛ я бы пригласил в «Спартак»? Здесь, без сомнения, Осипенко. Я бы даже не думал. Абсолютно лучший центральный защитник у нас в стране. Я бы взял Осипенко, а не кого-то из «Зенита», потому что он во всех отношениях прибавил: позиционно, единоборства, начало атак, снятие верха. Лучший. У «Спартака» есть проблемы в линии обороны. Это самое слабое место, особенно центр. У Джикии нет равноценного напарника», — цитирует Мора Legalbet.

Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник сыграл в 33 матчах за южан во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.