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Сегодня, 16:14

Мор: «Пригласил бы в «Спартак» Осипенко. Он абсолютно лучший центральный защитник России»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что пригласил бы в московскую команду защитника «Ростова» Максима Осипенко.

«Какого защитника из РПЛ я бы пригласил в «Спартак»? Здесь, без сомнения, Осипенко. Я бы даже не думал. Абсолютно лучший центральный защитник у нас в стране. Я бы взял Осипенко, а не кого-то из «Зенита», потому что он во всех отношениях прибавил: позиционно, единоборства, начало атак, снятие верха. Лучший. У «Спартака» есть проблемы в линии обороны. Это самое слабое место, особенно центр. У Джикии нет равноценного напарника», — цитирует Мора Legalbet.

Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник сыграл в 33 матчах за южан во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/mor-priglasil-bi-v-spartak-osipenko-eto-luchshij/
Максим Осипенко
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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