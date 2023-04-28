Мор заявил, что «Ростов» может сыграть агрессивно в матче со «Спартаком»

Бывший защитник московского «Спартака», двукратный чемпион страны в составе команды Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Ростовом».

«Этот матч, безусловно, важнее, чем игра с «Краснодаром» и даже с «Зенитом». И для «Ростова» он тоже имеет огромное значение. Тем более, что столько переплетений — и работа Карпина в «Спартаке» и то, что сейчас команды борются между собой за второе место. У команд разные векторы развития: москвичи могут усилиться хорошими легионерами, в Ростове наоборот играют либо свои воспитанники, либо те русские футболисты, которые оказались не нужны другим клубам. И при этом команда идет на втором месте. Так что этот момент очень принципиален. Будет ли Карпин «закрываться»? Это интересный вопрос, я довольно долго над ним думаю. Тут со стопроцентной вероятностью не угадаешь, думаю, и Абаскаль сделать этого не сможет. Но скорее да, чем нет. С другой стороны, Карпин может и пойти ва-банк, я такой вариант не исключаю. Но все же склоняюсь к тому, что мы увидим более осторожную игру, примерно как первый тайм первой игры «Спартака» против «Урала», когда «Урал» очень высоко прессинговал, но при этом надежно действовал в обороне. Такой темп-темп-темп, ростовчане будут перестраиваться, контратаковать и не давать «Спартаку» ничего сделать. Хотя, повторюсь, не исключаю вариант, что Карпин рискнет и сыграет в более агрессивный футбол, то есть, будет идти в атаку большими силами», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч пройдет в субботу, 29 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Ростов» с 49 очками занимает второе место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий третьим, на 1 очко.