Мор заявил, что «Спартаку» надо становиться сильнее

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что для чемпионства красно-белым не надо ждать ослабления «Зенита», а нужно самим становиться сильнее.

«Я бы не стал говорить, что Малком и Вендел наверняка уйдут. Думаю, вряд ли «Зенит» позволит уйти сразу двоим. Допускаю, что могут отпустить только одного. Не верю в массовый уход бразильцев. Малком — это штучный товар, а Вендела можно заменить безболезненно. Их уход вряд скажется на перспективе чемпионства «Зенита» в следующем сезоне. Но допускаю, что сделать это будет сложнее. Повысит ли возможный уход Малкома и Вендела шансы «Спартака» на чемпионство? Ха-ха, я бы так не рассматривал. «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство, надо самому становиться сильнее, а не ждать, когда уже наконец станет слабее «Зенит», — приводит слова Мора Legalbet.

В сезоне-2022/23 чемпионом РПЛ стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Вторым стал ЦСКА (58), на третьей строчке — «Спартак» (54).