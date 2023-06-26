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Сегодня, 17:32

Мор заявил, что «Спартаку» надо становиться сильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что для чемпионства красно-белым не надо ждать ослабления «Зенита», а нужно самим становиться сильнее.

«Я бы не стал говорить, что Малком и Вендел наверняка уйдут. Думаю, вряд ли «Зенит» позволит уйти сразу двоим. Допускаю, что могут отпустить только одного. Не верю в массовый уход бразильцев. Малком — это штучный товар, а Вендела можно заменить безболезненно. Их уход вряд скажется на перспективе чемпионства «Зенита» в следующем сезоне. Но допускаю, что сделать это будет сложнее. Повысит ли возможный уход Малкома и Вендела шансы «Спартака» на чемпионство? Ха-ха, я бы так не рассматривал. «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство, надо самому становиться сильнее, а не ждать, когда уже наконец станет слабее «Зенит», — приводит слова Мора Legalbet.

В сезоне-2022/23 чемпионом РПЛ стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Вторым стал ЦСКА (58), на третьей строчке — «Спартак» (54).

Источник: https://legalbet.ru/news/mor-dlya-chempionstva-spartaku-nado-samomu-bit-silnee-a/
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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