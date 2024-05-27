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Сегодня, 13:04

Морено подписал трехлетний контракт с «Сочи»

Виктория Кравченко
Роберт Морено.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» и главный тренер Роберт Морено продлили контракт на три года, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение специалиста рассчитано до конца сезона-2026/27.

46-летний Морено стал главным тренером «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством команда одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

По итогам сезона «Сочи» занял последнее 16-е место в РПЛ, набрав 24 очка. В следующем сезоне клуб будет выступать в первой лиге.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Монако», «Гранаду» и сборную Испании.

Футбол
ФК Сочи
Роберт Морено
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