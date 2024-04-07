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Сегодня, 00:14

Морено — о ничьей с «Ростовом»: «Сочи» играл против очень сложного соперника»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Сложный получился матч. Мы заслужили очко, которое сегодня заработали, потому что мы играли против очень сложного соперника, находящегося, возможно, в лучшей форме среди всех команд чемпионата. Мы продолжаем набирать очки, и, возможно, именно это станет решающим в концовке сезона и поможет нам решить нашу задачу», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Валерия Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Для «Сочи» ничья стала 5-й в РПЛ подряд. Команда Роберта Морено набрала 15 очков и замыкает таблицу РПЛ.

ФК Ростов
ФК Сочи
Роберт Морено
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