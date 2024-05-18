Морено сообщил, что принял предложение о продлении контракта с «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что продолжит свою работу в клубе по окончании сезона-2023/24.

В субботу, 18 мая, сочинцы потерпели домашнее поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура чемпионата России.

«Я очень горд за ребят и за то время, что нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Клуб лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ за тур до конца чемпионата. От зоны стыковых матчей южан отделяют 6 очков.

46-летний Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. Под его руководством южане одержали 2 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Ранее в своей карьере испанский специалист тренировал сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».