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Сегодня, 16:11

Морозов рассказал, что мог оказаться в «Спартаке» или ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива Евгений Морозов рассказал о том, как он мог оказаться в академиях ЦСКА или «Спартака».

«Мог ли перейти в ЦСКА или «Спартак»? Да, но мне тогда было лет 10, наверное. В тот момент я приезжал на просмотр в «Спартак», ЦСКА и «Трудовые резервы». Везде меня взяли, но мы выбрали «Трудовые резервы». Мне мама помогала с выбором и жена одного тренера из Марьино, где мы жили. Плюс заметил, что в «Трудовых резервах» меня очень хотели видеть, тренер за мной даже домой приезжал. Это сильно подкупает. У «Спартака» и ЦСКА не было такого желания», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

В нынешнем сезонен 22-летний защитник провел за «Локомотив» 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-lokomotiva-morozov-rasskazal-chto-mog-okazat-sya-v-spartake-ili-tsska/
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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