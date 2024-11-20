Морозов считает, что Хлусевич помог бы еще «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов прокомментировал игру 23-летнего защитника красно-белых Даниила Хлусевича.

«Мне кажется, Хлусевич помог бы еще «Спартаку». Другое дело, что он перестал играть. Значит, у тренера есть причины не ставить его в состав. Он видит его каждый день на футбольном поле. Другие игроки лучше себя проявляют. Раз не играет, значит, не уровень «Спартака», не подходит пока. Надо больше тренироваться и проявлять себя, доказывать. Чтобы играть за «Спартак», надо повышать свой уровень на каждой тренировке. Все очень просто», — сказал Морозов Legalbet.

В этом сезоне Хлусевич сыграл 13 матчей за «Спартак» в различных турнирах, но не смог забить ни одного гола и не отдал голевых передач. Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.