Морозов считает, что «Локомотив» готов бороться за чемпионство

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в первой части чемпионата.

«У молодой команды не будет всегда стабильности, — сказал Морозов «СЭ». — Даже у других команд с более опытными составами игра проявлялась отрезками. Не могу сказать, что кто-то из команд первую часть сезона провел стабильно. Все равно у всех были спады».

Также защитник высказался о перспективах «Локомотива» в чемпионской гонке.

«Я не считаю, что что-то нужно менять. Мы и физически были достаточно готовы. Прошло полгода, мы уже будем более опытными. Готова ли команда бороться за чемпионство? Конечно», — добавил Морозов.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Дарик Агаларов