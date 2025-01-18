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Сегодня, 19:29

Морозов считает, что «Локомотив» готов бороться за чемпионство

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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в первой части чемпионата.

«У молодой команды не будет всегда стабильности, — сказал Морозов «СЭ». — Даже у других команд с более опытными составами игра проявлялась отрезками. Не могу сказать, что кто-то из команд первую часть сезона провел стабильно. Все равно у всех были спады».

Также защитник высказался о перспективах «Локомотива» в чемпионской гонке.

«Я не считаю, что что-то нужно менять. Мы и физически были достаточно готовы. Прошло полгода, мы уже будем более опытными. Готова ли команда бороться за чемпионство? Конечно», — добавил Морозов.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Дарик Агаларов

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ФК Локомотив (Москва)
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