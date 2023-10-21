Морозов считает, что «Локомотив» может побороться за золотую медаль РПЛ

Защитник «Локомотива Евгений Морозов рассказал о целях команды на нынешний сезон и перспективах борьбы за призовые места.

«У нас стоит задача войти как минимум в тройку и забраться как можно выше. По атмосфере в раздевалке, по тому, как мы играем, бьемся и добываем результат, думаю, можем побороться. С «Краснодаром» за первое место? Конечно. Мы с ними играли. Не могу сказать, что они нас сильно переигрывали. Со всеми можно побороться. Явного фаворита в сезоне, на мой взгляд, нет», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).