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Сегодня, 16:09

Морозов заявил, что в РПЛ нет хороших защитников

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов не смог назвать лучшего защитника чемпионата России текущего сезона.

«Какие защитники? Их нет, они растворились. Я очень огорчен, что их давно нет. В СССР всегда были сильные защитники: Новиков, Хидиятуллин, Сочнов... На мою игру пусть посмотрят, в конце концов (смеется). Сейчас какая-то пропасть. Надо менять подготовку в юношеском футболе, с детства объяснять. Джикия? Он далеко не лучший, сколько из-под него забивают? В этом чемпионате я даже не могу вспомнить, кто из игроков оборонительного плана произвел на меня впечатление. В российской премьер-лиге нет хороших защитников», — цитирует Морозова Legalbet.

Претендентами на приз лучшему защитнику сезона-2022/2023 от РФС стали Мойзес Барбоза (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и Дуглас Сантос («Зенит»). В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ. Победителя объявят на церемонии награждения, которая состоится 4 июня.

Источник: https://legalbet.ru/news/15419621/
Геннадий Морозов
Футбол
РПЛ
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