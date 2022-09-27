Москалев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Ростов»

Российский футбольный союз на официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матчах 11-го тура РПЛ.

1 октября (суббота)

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Арам Петросян; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Локомотив» — «Урал»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Лапочкин.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

2 октября (воскресенье)

«Факел» — «Торпедо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Николай Левников.

«Нижний Новгород» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Максим Ковалев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Эдуард Малый.

3 октября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Денис Березнов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Французов.