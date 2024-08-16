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Судейство

Сегодня, 18:42

Москалев правильно не удалил Сперцяна за фол на Виллиане Роше

Сергей Разин
корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизод матча 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

По мнению ЭСК, судья правильно не удалил полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте в моменте с травмой защитника армейцев Виллиана Роши. Отмечается, что удар открытой стопой в ногу соперника большинство членов комиссии расценило как безрассудный, при этом в контакте не было чрезмерной силы. Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры.

Эдуард Сперцян. Сперцян извинился перед Виллианом Рошей за грубый фол: «Посмотрел повтор и подумал, что это красная карточка»

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами идет на 4-й строчке.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
23
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