Москалев правильно не удалил Сперцяна за фол на Виллиане Роше

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизод матча 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

По мнению ЭСК, судья правильно не удалил полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте в моменте с травмой защитника армейцев Виллиана Роши. Отмечается, что удар открытой стопой в ногу соперника большинство членов комиссии расценило как безрассудный, при этом в контакте не было чрезмерной силы. Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами идет на 4-й строчке.