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Сегодня, 20:27

Московские клубы в гостях у «Зенита»: 0 очков в последних 13 матчах

Кирилл Бурдаков
Статистик
«Зенит» снова не проиграл московской команде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит», обыграв «Спартак» (3:2), не только досрочно оформил чемпионство, но и продлил серию домашних побед над московскими командами в чемпионате.

В последний раз столичные гости набирали очки на «Газпром Арене» в феврале 2020 года, когда нулевой ничьей смог добиться «Локомотив». После этого ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Спартак» потерпели по три поражения в Санкт-Петербурге, а «Торпедо» — одно.

Все домашние матчи «Зенита» под руководством Сергея Семака против московских команд в чемпионате

Дата

Соперник

Счет

Голы

02.09.2018

Спартак

0:0

-

23.09.2018

Локомотив

5:3

Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов

24.04.2019

Динамо

2:0

Дзюба, Азмун

12.05.2019

ЦСКА

3:1

Дриусси-2, Ригони — Обляков

02.11.2019

ЦСКА

1:1

Ерохин — Влашич

01.12.2019

Спартак

1:0

Кутепов, в свои ворота

06.12.2019

Динамо

3:0

Азмун, Иванович, Дзюба

29.02.2020

Локомотив

0:0

-

19.08.2020

ЦСКА

2:1

Азмун-2 — Влашич

12.12.2020

Динамо

3:1

Дзюба-2, Азмун — Комличенко

16.12.2020

Спартак

3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

02.05.2021

Локомотив

6:1

Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано

26.08.2021

ЦСКА

1:0

Азмун

24.10.2021

Спартак

7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

29.10.2021

Динамо

4:1

Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин

30.04.2022

Локомотив

3:1

И.Сергеев, Малком, Мостовой — Керк

30.07.2022

Локомотив

5:0

И.Сергеев — 2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев

13.08.2022

ЦСКА

2:1

Малком, Мантуан — Чалов

21.08.2022

Торпедо

2:0

И.Сергеев, Малком

22.04.2023

Динамо

3:1

Малком-2, Мостовой — Фомин

07.05.2023

Спартак

3:2

Клаудиньо, Мостовой, И.Сергеев — Бальде, Промес

Итого: +18=3-0, мячи 59-16.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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