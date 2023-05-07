Московские клубы в гостях у «Зенита»: 0 очков в последних 13 матчах

Сегодня, 20:27
«Зенит», обыграв «Спартак» (3:2), не только досрочно оформил чемпионство, но и продлил серию домашних побед над московскими командами в чемпионате.
В последний раз столичные гости набирали очки на «Газпром Арене» в феврале 2020 года, когда нулевой ничьей смог добиться «Локомотив». После этого ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Спартак» потерпели по три поражения в Санкт-Петербурге, а «Торпедо» — одно.
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
02.09.2018
|
Спартак
|
0:0
|
-
|
23.09.2018
|
Локомотив
|
5:3
|
Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов
|
24.04.2019
|
Динамо
|
2:0
|
Дзюба, Азмун
|
12.05.2019
|
ЦСКА
|
3:1
|
Дриусси-2, Ригони — Обляков
|
02.11.2019
|
ЦСКА
|
1:1
|
Ерохин — Влашич
|
01.12.2019
|
Спартак
|
1:0
|
Кутепов, в свои ворота
|
06.12.2019
|
Динамо
|
3:0
|
Азмун, Иванович, Дзюба
|
29.02.2020
|
Локомотив
|
0:0
|
-
|
19.08.2020
|
ЦСКА
|
2:1
|
Азмун-2 — Влашич
|
12.12.2020
|
Динамо
|
3:1
|
Дзюба-2, Азмун — Комличенко
|
16.12.2020
|
Спартак
|
3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
02.05.2021
|
Локомотив
|
6:1
|
Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано
|
26.08.2021
|
ЦСКА
|
1:0
|
Азмун
|
24.10.2021
|
Спартак
|
7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
29.10.2021
|
Динамо
|
4:1
|
Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин
|
30.04.2022
|
Локомотив
|
3:1
|
И.Сергеев, Малком, Мостовой — Керк
|
30.07.2022
|
Локомотив
|
5:0
|
И.Сергеев — 2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев
|
13.08.2022
|
ЦСКА
|
2:1
|
Малком, Мантуан — Чалов
|
21.08.2022
|
Торпедо
|
2:0
|
И.Сергеев, Малком
|
22.04.2023
|
Динамо
|
3:1
|
Малком-2, Мостовой — Фомин
|
07.05.2023
|
Спартак
|
3:2
|
Клаудиньо, Мостовой, И.Сергеев — Бальде, Промес
Итого: +18=3-0, мячи 59-16.